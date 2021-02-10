شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بالهيئة الملكية بينبع جولات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت التجارية، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتزام المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق لمدة 10 أيام حسب القرار والتزام المتسوقين بارتداء الكمامات.

استهدفت الجولات الميدانية 10 منشآت تجارية، وأسفرت عن ضبط منشأة واحدة من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقد تم إغلاقها.

كما تضمنت الجولة أيضا رفع مستوى الوعي والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الهيئة الملكية بينبع أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مشددة على أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية، والتحقق من تفعيل تطبيق «توكلنا» للمتسوقين.

وحذرت من أن مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على إغلاق المنشأة وفرض الغرامات المالية وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.