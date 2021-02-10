شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «الخوارج شرار الخلق» بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه أمس، حملة «الخوارج شرار الخلق» التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مناطق المملكة، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. عبدالرحمن بن عبدالله السند عبر الاتصال المرئي. وشاهد سموه عرضا تعريفيا بالحملة، مبينا أن تدشين هذه الحملة في مثل هذا الوقت واستخدام الوسائل وقنوات الاتصال الحديثة يسهم في إيصال هذه الرسالة إلى شرائح واسعة من المجتمع وتحصينهم من آثار الأفكار المنحرفة. ونوه سموه بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيمها لهذه الحملة على مستوى مناطق المملكة، ودورها البارز في مكافحة التطرف ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة.