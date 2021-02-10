شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار ريال لـ 52 مشروعا مائيا بالرياض في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت شركة المياه الوطنية خلال العام الماضي المنصرم 2020م من 52 مشروعًا مائيًا وبيئيًا، بتكلفة مالية تجاوزت 1. 6 مليار ريال، وذلك لخدمة ما يقارب 225 ألف مستفيد جديد. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي أطوال الخطوط والشبكات الخاصة بالمياه، التي نُفذت في العديد من أحياء العاصمة بلغ 248 كيلو مترًا طوليًا، كما تم تشييد خزان واحد للمياه ضمن مشروعات خدمات المياه في مدينة الرياض، واستفاد من تلك المشروعات أجزاء من أحياء: الشفاء، والعزيزية، والدار البيضاء، والغنامية، والحائر، والروابي، والربوة، والسلي، والمناخ، والجزيرة، وأحد، وديراب، والنزهة، والشهداء، والروضة، والازدهار، والعريجاء، والمصانع السويدي، وجامعة الملك سعود، والدرعية، وعرقة، وظهرة لبن، والعارض، والحزم، وطويق، والمروة، وشبرا، والسويدي، والبديعة، والعريجاء، والسفارات، والهدا، وظهرة نمار، والعوالي، إضافة إلى أجزاء متفرقة في شمال مدينة الرياض وشرقها وغربها وجنوبها.

وبيّنت الشركة أن أطوال خطوط وشبكات الصرف الصحي، التي جرى تنفيذها في عدة أحياء بمدينة الرياض بلغت 483 كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 16 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، استفادت منها أجزاء من أحياء: الندوة، والبديعة، والمونسية، والخزامى، وبدر، وظهرة لبن، وطويق، ونمار، والحزم، والياسمين، والملقا، وقرطبة، وإشبيلية، واليرموك، وأجزاء متفرقة في أحياء شمال مدينة الرياض وشرقها وجنوبها وغربها ووسطها. وعلى صعيد الاستفادة من المياه المجددة، أكدت الشركة الانتهاء من تنفيذ مشروعين لإيصال المياه المجددة بطول 206 كلم، وتشييّد 3 خزانات سعتها الإجمالية 30 ألف متر مكعب، لخدمة منطقة ضرماء «العارضية، والثنيان، والمراعي، وطريق راشد بن دايل»،، ومصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو السعودية. ولفتت المياه إلى أن محافظات منطقة الرياض شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات المياه، تمثلت في إنشاء وتشيّيد عدد 14 خزانًا مائيًا، وتنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها (292) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقارب 1172 توصيلة مياه منزلية لخدمة أجزاء من محافظات رماح، ووادي الدواسر، وحوطة بني تميم، وأجزاء من مراكز البديع والحوميات، وأم رجوم، ونعام، والجبيلة، ومركزي مراون وسويدان، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات البيئية في محافظات منطقة الرياض تشمل إنشاء وإعادة تأهيل محطات صرف صحي في كل من المجمعة والخرج وشقراء والقويعية، بالإضافة إلى تنفيذ 1297 توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أجزاء من محافظة الزلفي.