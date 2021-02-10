شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم أطفال بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال بمحافظة سامنتاجنا في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى التعليم الأساسي وحماية الأطفال المتضررين «أجيال المستقبل»، يستفيد منها 22.287 فردًا بشكل مباشر و30.000 فرد بشكل غير مباشر. وجهز المركز مساحات صديقة للأطفال بالمناطق التي لا تتوافر بها المدارس المحلية لتكون المساحة بديلة عن المدارس لتأمين بيئة مناسبة لدعم الطلاب المتأثرين بما يضمن تحسن مستواهم التعليمي، وإعادة ترميم 10 فصول دراسية في مدارس حكومية، وتطوير قدرات المعلمين ورفع كفاءتهم.