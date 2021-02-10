شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ541 مريضا بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، 541، مريضا خلال شهر يناير 2021.

وراجع قسم الطوارئ 100 مستفيد، وعيادة الباطنية 149 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 110 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 20 مريضًا، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 21 مستفيدًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 38 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 28 فردًا. كما صرفت الأدوية لـ 308 أفراد، وراجع قسم الخدمات التمريضية 75 مريضًا، فيما نفذ 15 نشاطًا للتخلص من النفايات.