شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال مصطلح التباعد الاجتماعي بـ«الجسدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة -حفظه الله-، باستبدال مصطلح «التباعد الاجتماعي» بمصطلح «التباعد الجسدي»، خلال الحديث عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأكد سموه، خلال مشاركته في ندوة «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا»، والتي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الترابط الاجتماعي ومحبة الناس بعضها البعض، موضحا أن الهدف هو التباعد الجسدي لمنع انتشار العدوى، وتحقيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة، لسلامة الجميع والتي من بينها «التباعد الجسدي»، وعدم الاختلاط، لتحقيق الغاية وعدم انتشار الفيروس.

وخرجت الندوة التي جاءت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وافتتحها سمو أمير منطقة المدينة،، بعدة توصيات في مقدمتها إعداد موسوعة شاملة ورقية ورقمية عن جهود المملكة خلال الجائحة.