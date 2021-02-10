واشنطن تهدد إيران مجددًا بسبب منظومتها الصاروخية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من تطوير منظومتها الصاروخية، كما أنها ستعمل على منع طهران من نقل صواريخها لدول أخرى.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن تصريحات المسؤولين في طهران عن عزم امتلاك قنبلة نووية مقلقة للغاية.

التشاور مع الحلفاء:

كما أكدت واشنطن اعتزامها التشاور مع الحلفاء والشركاء قبل أي خطوة تتعلق بطهران، في إشارة إلى أي تفاوض بشأن الملف النووي.

وفي جديد التراشق حول الملف النووي بين وواشنطن وطهران، عاد اليوم الرئيس حسن روحاني وأعلن أن بلاده لن تلتزم بالاتفاق قبل عودة أمريكا إليه.

روحاني يرد:

واعتبر روحاني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران.

كما أعلن الرئيس أن إيران ستنفذ تعهداتها إذا عادت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، بحسب تعبيره.

وجاء إعلان روحاني بعد ساعات من تحذير وزير المخابرات الإيراني، الغرب من أن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية على طهران، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء.

