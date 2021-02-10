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شكرا لقرائتكم الصحة تضبط وافدة تمارس طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10
الصحة تضبط وافدة تمارس طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في الباحة
كانت تعمل في أحد المجمعات الطبية
متابعات الخليج 365 - الباحة
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أعلنت وزارة الصحة ضبط وافدة تمارس مهنة طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في أحد المجمعات الطبية بالباحة.
إحالة الوافدة إلى النيابة:
وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة، وإحالة المجمع الطبي إلى اللجان المختصة لإيقاع العقوبات بحقهم.
الرقم 937 للإبلاغ:
وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم 937.
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