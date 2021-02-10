الصحة تضبط وافدة تمارس طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الباحة

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أعلنت وزارة الصحة ضبط وافدة تمارس مهنة طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في أحد المجمعات الطبية بالباحة.

إحالة الوافدة إلى النيابة:

وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة، وإحالة المجمع الطبي إلى اللجان المختصة لإيقاع العقوبات بحقهم.

الرقم 937 للإبلاغ:

وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم 937.



