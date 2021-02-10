شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. غياب الرقابة من الجهات المعنية في سوق البطحاء بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، غياب الرقابة من الجهات المعنية في سوق البطحاء بالرياض، مما أثار غضب واستياء المواطنين بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبدا في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية، عدد كبير من الأشخاص يرتدوا الكمامة بشكل غير صحيح ومخالف لتعليمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى الازدحام الحاصل في السوق وأحد المساجد دون مراعاة التدابير الوقائية في ظل غياب الرقابة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أعلن عن تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 249 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 362,062 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6410 حالة وفاة.