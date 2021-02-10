«طقس الأربعاء».. أجواء مستقرة وأمطار رعدية على منطقتين

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، أن يكون مستقرًا بوجه عام ونشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع المركز، أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

ويشهد البحر الأحمر رياح سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في معظم المناطق بالدرجة المئوية: