مبادرة لحظة بصحة عسير

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري، مبادرة (لحظة) التطوعية، والتي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير. وأكد خلال التدشين أهمية هذه المبادرة التطوعية في رفع الوعي المجتمعي تجاه التعامل السليم مع الإصابات المتعددة، وتقدير أهمية الوقت في الإسعاف، حيث جاء اسم المبادرة انطلاقا من أهمية كل لحظة في حياة المصاب، مقدما شكره لفريق العمل بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على هذه المبادرة المميزة. ونوه العسيري بالتنوع المهم في الفرق التدريبية التي تشملها المبادرة، ومن أهمها فريق لحظة الموسمي، والذي سوف يسهم في المشاركة ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والإسهام الفعال في تنفيذ مضامين المبادرة بشكل عملي وملموس.

وتأتي مبادرة لحظة كمبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات وفقدان الوعي، وأهمية التعامل بالشكل السليم والصحيح، وتمتاز هذه المبادرة التطوعية بتخصص فريق التدريب وخبرتهم في ذلك المجال.