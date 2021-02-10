السعودية اليوم / أمانة الرياض تُغلق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة



الرياض 27 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 09 فبراير2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء 118 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمنع انتشار

ونفّذ مراقبو الأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية، ورصدوا خلالها 661 مخالفة، تمثلت في التجمعات المتجاوزة للأعداد المسموح بها سواءً للزبائن أو العاملين، وعدم استخدام مقياس كشف الحرارة، والتهاون في ارتداء الكمامات، وغياب التجهيزات الوقائية اللازمة، وعدم وضع الإرشادات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على جميع المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.

وتأتي الجولات الرقابية متكاملة مع مباشرة الأمانة لبلاغات السكّان الواردة على هاتف 940، مثمنة دورهم البارز ومشاركتهم في حماية المجتمع، من خلال التبليغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

23:40ت م

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الرياض 27 جمادى الآخرة1442 هـ الموافق 09 فبراير2021 م واسأغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء 118 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، انطلاقًا من حرصها على سلامة السكّان.ونفّذ مراقبو الأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية، ورصدوا خلالها 661 مخالفة، تمثلت في التجمعات المتجاوزة للأعداد المسموح بها سواءً للزبائن أو العاملين، وعدم استخدام مقياس كشف الحرارة، والتهاون في ارتداء الكمامات، وغياب التجهيزات الوقائية اللازمة، وعدم وضع الإرشادات.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على جميع المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.وتأتي الجولات الرقابية متكاملة مع مباشرة الأمانة لبلاغات السكّان الواردة على هاتف 940، مثمنة دورهم البارز ومشاركتهم في حماية المجتمع، من خلال التبليغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.// انتهى //23:40ت م0224

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