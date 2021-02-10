السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 91,762 إصابة مؤكدة و 1,455 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 91,762 إصابة مؤكدة و 1,455 حالة وفاة نتيجة

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26,852,809 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 462,037.

// انتهى //

23:40ت م

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واشنطن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 91,762 إصابة مؤكدة و 1,455 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26,852,809 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 462,037.// انتهى //23:40ت م0223

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