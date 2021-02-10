السعودية اليوم / تونس تسجل 75 وفاة بفيروس كورونا



تونس 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 811 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 218564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7332 حالةً.

// انتهى //

23:39ت م

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تونس 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 75 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 218564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7332 حالةً.// انتهى //23:39ت م0222

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