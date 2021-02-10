

بيروت 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2879 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 215559، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3737، بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

// انتهى //

23:36ت م

0219



بيروت 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 324859.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 215559، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3737، بعد تسجيل 60 حالة وفاة.// انتهى //23:36ت م0219

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.