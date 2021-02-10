السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يوجه بإيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات



سكاكا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.

وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، أن توجيه سمو أمير المنطقة يشمل إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة والعامة وإيقاع العقوبة على المخالفين، مؤكداً أن هذا التوجيه جاء نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

ودعت إمارة المنطقة الجميع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.

//انتهى//

23:19ت م

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سكاكا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، أن توجيه سمو أمير المنطقة يشمل إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة والعامة وإيقاع العقوبة على المخالفين، مؤكداً أن هذا التوجيه جاء نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وحفاظاً على سلامة الجميع.ودعت إمارة المنطقة الجميع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.//انتهى//23:19ت م0218

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