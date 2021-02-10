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السعودية تسجل 353 إصابة بكورونا و4 وفيات

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 353 ‏اصابة جديدة بفيروس ، ليصبح إجمالي عدد حالات الاصابة (370987) حالة.

 

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ان عدد المتعافين بلغ (362062) حالة بإضافة (249) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6410) حالات، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

 

وأشار الى أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330%، فيما تشهد الحالات الحرجة ارتفاعًا بنسبة 41 %.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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