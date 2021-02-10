القبض على مواطن سلب مركبة وافدين بالإكراه في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - عسير

‏تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على شخص قام باستيقاف مركبة وافدين وسلبها بالإكراه بحي السد والهرب من الموقع.

تفاصيل العملية:

وبحسب سناب الداخلية، من خلال المتابعة الميدانية من قبل الجهة المختصة في دوريات الأمن لوحظت المركبة، وتم متابعة المتهم والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقه، وباشرت النيابة العامة اختصاصها.



