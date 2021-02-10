بلاغ يقود لضبط خمور مخبأة في إرسالة زيوت تشحيم بالشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الشرقية

‏تلقت شرطة المنطقة الشرقية بلاغًا يفيد بوجود كميات من الخمور المستوردة والمخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية زيوت للتشحيم.

كمين يقود للمستقبل:

وبحسب سناب الدخلية، بتعقب الشحنة من قبل المختصين وإعداد الكمين اللازم تم القبض على المستقبل، واتضح أنه مواطن، حيث تم إحالة الشحنة إلى جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وإكمال الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.



