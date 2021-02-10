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بلاغ يقود لضبط خمور مخبأة في إرسالة زيوت تشحيم بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

بلاغ يقود لضبط خمور مخبأة في إرسالة زيوت تشحيم بالشرقية

تم إكمال الإجراءات اللازمة وإحالة المستقبل إلى النيابة العامة

متابعات الخليج 365 - الشرقية

‏تلقت شرطة المنطقة الشرقية بلاغًا يفيد بوجود كميات من الخمور المستوردة والمخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية زيوت للتشحيم.

كمين يقود للمستقبل: 

وبحسب سناب الدخلية، بتعقب الشحنة من قبل المختصين وإعداد الكمين اللازم تم القبض على المستقبل، واتضح أنه مواطن، حيث تم إحالة الشحنة إلى جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وإكمال الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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