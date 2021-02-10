توقعات بـ طقس مستقر اليوم وأمطار على منطقتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون الأحوال الجوية مستقرة اليوم بوجه عام، مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار رعدية وضباب:

كما توقع أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.



