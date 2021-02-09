شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط 3 مقيمين حاولوا سرقة ماكينات صرف آلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على ثلاثة مقيمين حاولوا سرقة مكائن صرف آلي بعد تكسيرها بالعيص.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، لتورطهم بتكسير إحدى ماكينات الصرف الآلي بالمحافظة ومحاولة سرقتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.