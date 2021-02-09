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أمير الجوف يوجه بإيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات

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الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.

وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، إن توجيه سمو أمير المنطقة يشمل إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة والعامة وإيقاع العقوبة على المخالفين، مؤكداً أن هذا التوجيه جاء نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس ، وحفاظاً على سلامة الجميع.

ودعت إمارة المنطقة الجميع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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