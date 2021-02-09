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الأفواج الأمنية تضبط 303 كيلو حشيش في الدائر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

الأفواج الأمنية تضبط 303 كيلو حشيش في الدائر

كانت مخفية باحترافية في مركبتين

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية عن ضبط 303 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر.

تفاصيل العملية: 

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من ضبط (303) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها، وقد تم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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