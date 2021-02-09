- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الأفواج الأمنية تضبط 303 كيلو حشيش في الدائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10
الأفواج الأمنية تضبط 303 كيلو حشيش في الدائر
كانت مخفية باحترافية في مركبتين
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت دوريات الأفواج الأمنية عن ضبط 303 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر.
تفاصيل العملية:
وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من ضبط (303) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها، وقد تم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
شارك الخبر