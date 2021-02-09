شكرا لقرائتكم القبض على 3 مواطنين سرقوا شخصًا بدراجة نارية في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10
وقالت الشركة: إن الجهات المختصة تعمل على كشف علاقة المقبوض عليهم بالقضايا المماثلة، فيما باشرت النيابة العامة اختصاصها.
القبض على 3 مواطنين سرقوا شخصًا بدراجة نارية في مكة المكرمة
جاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولوية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغًا يفيد بأن 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، اعتدوا على شخص وسرقوا منه مبلغًا ماليًّا قدره 2900 ريال وهاتفًا.
تفاصيل العملية:
وبحسب سناب الداخلية، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم واتضح أنهم 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولوية.
وقالت الشركة: إن الجهات المختصة تعمل على كشف علاقة المقبوض عليهم بالقضايا المماثلة، فيما باشرت النيابة العامة اختصاصها.
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