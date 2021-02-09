الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

القبض على 3 مواطنين سرقوا شخصًا بدراجة نارية في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغًا يفيد بأن 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، اعتدوا على شخص وسرقوا منه مبلغًا ماليًّا قدره 2900 ريال وهاتفًا.

تفاصيل العملية:

وبحسب سناب الداخلية، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم واتضح أنهم 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولوية.

وقالت الشركة: إن الجهات المختصة تعمل على كشف علاقة المقبوض عليهم بالقضايا المماثلة، فيما باشرت النيابة العامة اختصاصها.

