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القبض على 3 مواطنين سرقوا شخصًا بدراجة نارية في مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

القبض على 3 مواطنين سرقوا شخصًا بدراجة نارية في مكة المكرمة

جاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولوية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغًا يفيد بأن 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، اعتدوا على شخص وسرقوا منه مبلغًا ماليًّا قدره 2900 ريال وهاتفًا.

تفاصيل العملية:  

وبحسب سناب الداخلية، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم واتضح أنهم 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولوية.

وقالت الشركة: إن الجهات المختصة تعمل على كشف علاقة المقبوض عليهم بالقضايا المماثلة، فيما باشرت النيابة العامة اختصاصها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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