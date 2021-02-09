الشثري: الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي؛ لأنه سبب في استمرار أداء صلاة الجماعة في المساجد.

من يخالف التعليمات آثم:

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الله تعالى أمر بطاعة صاحب الولاية وهو يتوافق مع الشريعة في عدم إلقاء النفس في التهلكة، متابعًا أنه يجب الالتزام بالتعليمات؛ لأنه سيأثم كل من خالفها، وعلى الإنسان أن يستشعر عواقب هذا الأمر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد دعت منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة، والوضوء بالمنزل وغسيل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

وحذرت الوزارة منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة، مؤكدة على دور متابعات الخليج 365 في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال الموحد 1933 أو بتقديم البلاغ عبر خدمة تواصل في بوابة الوزارة الإلكترونية على مدى 24 ساعة، مبينة أهمية دور متابعات الخليج 365 المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.

