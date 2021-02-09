شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة عسير يدشّن مبادرة «لحظة» التطوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري مبادرة «لحظة» التطوعية والتي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير. وأكد عسيري خلال التدشين، أهمية هذه المبادرة التطوعية في رفع الوعي المجتمعي تجاه التعامل السليم مع الإصابات المتعددة، وتقدير أهمية الوقت في الإسعاف، إذ جاء اسم المبادرة انطلاقاً من أهمية كل لحظة في حياة المصاب، مقدماً شكره لفريق العمل بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على هذه المبادرة المميزة. ونوّه عسيري بالتنوع المهم في الفرق التدريبية التي تشملها المبادرة ومن أهمها فريق لحظة الموسمي والذي سيسهم في المشاركة ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والإسهام الفعال في تنفيذ مضامين المبادرة بشكل عملي وملموس. وتأتي مبادرة لحظة كمبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات وفقدان الوعي، وأهمية التعامل بالشكل السليم والصحيح، وتمتاز هذه المبادرة التطوعية بتخصص فريق التدريب وخبرتهم في ذلك المجال، كما تأتي للإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع، وتهدف المبادرة إلى خلق مسعف في كل بيت ومنشأة، وصقل مهارات المتدربين، وتحفيز وتعزيز حب التطوع بين أفراد المجتمع، كون إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير عضواً تنفيذاً في لجنة التطوع الصحي.

وتشمل المبادرة 5 فرق، أولها لحظة وهو الفريق الرئيسي، ولحظة الموسمي والذي يأتي استشعاراً للمسؤولية تجاه ما تزخر به المنطقة من مقومات الجذب السياحي صيفاً وشتاءً وتنفيذاً لمبدأ ومبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أمير منطقة عسير، كما تضم المبادرة فرق، لحظة سيدتي، ولحظة طفلي، ولحظة نفهمك.