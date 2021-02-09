شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يعتمد تشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة نجران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة نجران. ويتكون المجلس من أمين المنطقة رئيساً للشركة وعضوية علي آل منصور، والمهندس عبدالله الفصام، ونادر العمري، وممثل للوزارة.
وعبر أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي عن شكره للوزير على ما تحظى به أمانة نجران من عناية واهتمام. مؤكداً بأنه سوف يكون لهذه الشركة أثر إيجابي على أداء الأمانة.
يذكر أن أعضاء الشركة من ذوي الخبرات في مؤسسات رائدة، وممن أسسوا شركات قائمة.