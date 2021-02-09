شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يعتمد تشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تشكيل المجلس التأسيسي لشركة ⁧أمانة منطقة نجران. ويتكون المجلس من أمين المنطقة رئيساً للشركة وعضوية علي آل منصور، والمهندس عبدالله الفصام، ونادر العمري، وممثل للوزارة.

‏وعبر أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي عن شكره للوزير على ما تحظى به ⁧أمانة نجران⁩ من عناية واهتمام. مؤكداً بأنه سوف يكون لهذه الشركة أثر إيجابي على أداء الأمانة.

يذكر أن أعضاء الشركة من ذوي الخبرات في مؤسسات رائدة، وممن أسسوا شركات قائمة.