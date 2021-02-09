السعودية | المواصفات السعودية: علامة الجودة تشمل51% من المنتجات المحلية

شكرا لقرائتكم المواصفات السعودية: علامة الجودة تشمل51% من المنتجات المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الثلاثاء، أن نسبة المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية والمصنعة محلياً بلغت 51%.

وقالت الهيئة لـ"العربية.نت" إن "قطاع التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في مقدمة القطاعات الحاصلة على علامة الجودة السعودية بنسبة 47% وبلغ عدد التراخيص 422 باستخدام العلامة، فيما جاء بالمرتبة الثانية قطاع الميكانيكا والمعدنية بنسبة 19%، وبلغ عدد التراخيص 167. ووصلت المنتجات الكيميائية والبترولية والغزل والنسيج إلى نسبة 14%، وعدد التراخيص إلى 123، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 13% وعدد التراخيص إلى 116. وأخيراً جاء قطاع المنتجات الغذائية والزراعية بنسبة 7% وعدد التراخيص إلى 60".

أما فيما يتعلق بعدد المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي، فقد أوضحت أنه تم رصد 13 حالة تزوير أو مخالفة لاستعمال علامة الجودة، الأمر الذي يدعوها إلى توجيه رسالة عامة موجهة إلى كافة المستهلكين تحثهم على استخدام تطبيق "تأكد" والمتوفر على متاجر الجوالات الذكية والذي يستطيع المستهلك من خلاله المسح على رمز QR والتأكد من صحة بيانات علامة الجودة والتحقق منها. كما يوفر التطبيق خدمة تقديم بلاغ تجاري لوزارة التجارة إذا ما تم اكتشاف أي تلاعب أو مخالفة للعلامة.

24 دولة حول العالم

وفيما يخص الدول التي تم منحها علامة الجودة السعودية، أكدت أن هناك 24 دولة حول العالم لديها منتجات حاصلة على علامة الجودة حيث تعتبر المنتجات المصنعة محلياً هي الأعلى نسبة في الحصول على العلامة بنسبة 49% لتأتي من بعدها في المرتبة الثانية الهند وفي المرتبة الثالثة إسبانيا وفي المرتبة الرابعة إيطاليا وفي المرتبة الخامسة الصين فيما حلت الإمارات بالمرتبة السادسة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كانت أصدرت 296 ترخيصاً جديداً خلال العام الماضي. ونفذت 527 زيارة ميدانية للمنشآت وخطوط الإنتاج، وبلغ عدد المنتجات المرخصة 65.110 منتج، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة 752 منشأة وعدد التراخيص السارية لها 888، فيما بلغت نسبة النمو خلال 2020 في منح علامة الجودة السعودية 39.3%. ويرجع ذلك لفرض العلامة إلزامياً على بعض المنتجات عالية الخطورة، وزيادة الوعي لدى المصنعين وبفوائدها ومزاياها.