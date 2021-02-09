السعودية | السعودية.. إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية.. إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الثلاثاء، 12 مسجداً مؤقتاً في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين إلى 22 مسجداً، فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أنها باشرت، الثلاثاء، إغلاق 8 مساجد بمنطقة الرياض، أربعة منها بأحياء مدينة الرياض (طويق -القصر - العريجاء - قرطبة)، ومسجدان بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أغلقت مسجداً بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، ومسجداً بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة.

إلى ذلك أشارت إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم.

وجددت التأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة كافة منها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء. ودعت منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.