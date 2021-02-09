شكرا لمتابعة خبر عن ‏120 يومًا إجازة للموظف في القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح نظام العمل، أن الإجازة المرضية في القطاع الخاص 120 يومًا.

ولفت نظام العمل إلى أن الشركة توفر للموظف السكن أو النقل ومذكورة في العقد عند انتهاء العلاقة التعاقدية وبالتالي فأنت تستحق لهذه البدلات مكافأة نهاية الخدمة.

وكانت الموارد البشرية أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.