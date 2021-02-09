شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. انهيار جزئي لأحد قصور الأفراح بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، انهيار جزئي لأحد قصور الأفراح بمحافظة خميس مشيط، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على المحافظة.

وبحسب مصادر " صدى " فإن الجزء المنهار كان عبارة عن سقف هنقر بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة صباح اليوم مصحوبة بزخات من البرد.

ووقف محافظ خميس مشيط وعدد من قيادات الدفاع المدني على الحدث، فيما لم تسجل إصابات جراء الحادثة.