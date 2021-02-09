شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية لـ المصلين: لا تكونوا سببا في إغلاق المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء على مرتادي بيوت الله، بألا يكونوا سببًا في غلق المساجد.

” وأكد آل الشيخ علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الجهات المختصة ، مبينا أن عدم اتباعها سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا. ”

وطالب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجميع بالتعاون، والعمل بالأسباب حتى يسلم الجميع.