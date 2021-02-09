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وزير الشؤون الإسلامية لـ المصلين: لا تكونوا سببا في إغلاق المساجد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء على مرتادي بيوت الله، بألا يكونوا سببًا في غلق المساجد.

” وأكد آل الشيخ علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الجهات المختصة ، مبينا أن عدم اتباعها سبب رئيسي في انتشار فيروس . ”

وطالب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجميع بالتعاون، والعمل بالأسباب حتى يسلم الجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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