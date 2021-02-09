شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تغلق الواجهة البحرية للتعقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابها (صدى):

أغلقت أمانة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر؛ لتعقيم جميع مرافق الواجهة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك يأتي بتوجيه من أمير المنطقة تركي بن طلال، حيث أغلقت الواجهة البحرية بالحريضة؛ حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، وستُفتح مجددًا مساء الغد بعد نهاية أعمال التعقيم والتنظيف.