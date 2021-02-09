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أمانة عسير تغلق الواجهة البحرية للتعقيم

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الرياض - علي القحطاني - ابها (صدى):

أغلقت أمانة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر؛ لتعقيم جميع مرافق الواجهة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي .

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك يأتي بتوجيه من أمير المنطقة تركي بن طلال، حيث أغلقت الواجهة البحرية بالحريضة؛ حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، وستُفتح مجددًا مساء الغد بعد نهاية أعمال التعقيم والتنظيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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