محذرًا من التهاون بالاحترازات.. آل الشيخ لـ«المصلين»: لا تكونوا سببًا لإغلاق المساجد

نصح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه بموقع تويتر: «نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لا تكونوا سببًا في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعًا لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه».

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدًا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.