الأمير فيصل بن فرحان ووزيرة الخارجية الإسبانية يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات التي تهم البلدين.

والعلاقات بين المملكة وإسبانيا ليست علاقات تقليدية أو مصالح مشتركة فحسب بل هي امتداد لتاريخ حضاري ضخم وليد إرث ثقافي وحضاري وتراث رائع في إبداعه وكريم في عطائه.

ومما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين الاتفاقيات القائمة بينهما حاليًا ومنها اتفاقية في المجال الثقافي وقعت عام 1404هـ تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات. واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ.

وتبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين التي تم توقيعها في مدينة الرياض في الثامن من شهر أبريل عام 2006م واحدة من أهم الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

اقرأ أيضا:

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الفلسطيني بالقاهرة