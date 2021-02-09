أمانة عسير تغلق الواجهة البحرية بمركز الحريضة

أغلقت أمانة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء ،الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر؛ لتعقيم جميع مرافق الواجهة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كوفيد ــ 19».

وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الإغلاق جاء بناء على توجيه سمو أمير منطقة عسير؛ حرصًا على صحة وسلامة مرتادي وزوار الواجهة البحرية بالحريضة التي تلقى إقبالًا من الزوار والمرتادين، موضحًا أن الفرق المختصة بالأمانة وبلدية الساحل باشرت تنفيذ التوجيه وبدأت بأعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار الفيروس على مدار يوم كامل، مشيرًا إلى أنها ستفتح مجددا مساء غد الأربعاء بعد نهاية أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف.

وأكد أن الواجهة تخضع بشكل مستمر لأعمال الصيانة والتنظيف، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتفعيل تطبيق توكلنا، لافتًا إلى أن الأمانة أنهت قبل أيام قليلة أعمال الصيانة الدورية بمباشرة 300 عامل على فترات صباحية ومسائية حيث تمت متابعة الإضاءة ودورات المياه والري وتقليم المسطحات الخضراء وجميع مرافق الواجهة بشكل عام من خلال فرق ميدانية مختصة.

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