أبشر: التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية من خلال المنصة فقط

نوهت منصة «أبشر» بأن طلبات التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية لا تتم إلا من خلال المنصة.

وقالت المنصة، عبر موقعها الإلكتروني، لذلك يجب على المتقدم تفادي التعامل مع كل من يدعي أنه وسيط لإتمام الخدمة، وقد لوحظ أن هناك بعض عمليات الاحتيال التي تمت بدعوى إمكانية استخراج التصاريح بطرق غير نظامية، لذا يجب على المتقدمين توخي الحذر وإبلاغ الجهات الرسمية فورًا عن أي عمليات احتيال مشبوهة.

وأكدت منصة أبشر أنه ليس لها أي دور في قبول أو رفض الطلب، وإنما هي مجرد قناة الكترونية لتقديم الطلبات.

وتعد منصة «أبشر» رائدة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف «الرؤية السعودية 2030» بأتمتة الخدمات الحكومية للانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، يذكر أن منصة أبشر تخدم حاليًا أكثر من 19 مليون مستخدم ، ويتوقع وصول مستخدمي المنصة الى 20 مليونا خلال شهر فبراير الحالي.