الخارجية الفرنسية: نجدد تمسكنا الثابت بأمن السعودية..  ويجب وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المملكة العربية السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار، معلنة تجديد التزام باريس بأمن أراضي السعودية.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنها تجدد تمسكها الثابت بأمن السعودية، مؤكدة أنه على الحوثيين وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.

وقالت الخارجية الفرنسية إن التصعيد ضد السعودية من ميليشيا الحوثي الارهابية باليمن يجب أن يتوقف فورًا .

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