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الخارجية الفرنسية: نجدد تمسكنا الثابت بأمن السعودية..  ويجب وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار

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الرياض - محمد عبدالله - أدانت محاولات الميليشيات استهداف المملكة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المملكة العربية بهجمات جوية بطائرات دون طيار، معلنة تجديد التزام باريس بأمن أراضي السعودية.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنها تجدد تمسكها الثابت بأمن السعودية، مؤكدة أنه على الحوثيين وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.

وقالت الخارجية الفرنسية إن التصعيد ضد السعودية من ميليشيا الحوثي الارهابية باليمن يجب أن يتوقف فورًا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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