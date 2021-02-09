مسارات بجامعة الملك خالد

أطلقت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك خالد، ممثلة في إدارة تطوير الموارد البشرية، منصة «مسارات» التطويرية، والتي تهدف إلى تطوير قدرات أعضاء وعضوات هيئة التدريس، بما يساهم في تعزيز السمعة الأكاديمية، وتحسين مرتبة الجامعة وبناء القدرات المهنية. وأوضح عميد عمادة الموارد البشرية الدكتور علي بن جابر العلياني، أن منصة «مسارات» التطويرية تشكل إضافة لعمليات التطوير المهني في الجامعة، ويمكن التعامل معها بسهولة، وستسهم بإذن الله في تحقيق استمرارية التدريب والتعلم الذاتي.

وأشار مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالعمادة علي بن صالح آل دميح إلى أن انطلاق المشروع الأول لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس عبر منصة «مسارات» التطويرية يشكل حلقة مهمة في منظومة تطوير قدرات منسوبي الجامعة مهنيا، مضيفا أن هناك برامج أخرى ستنطلق قريبا لموظفي الجامعة. وتواصل العمادة تقديم برامج التطوير المهني لأعضاء وعضوات هيئة التدريس وموظفي وموظفات الجامعة عبر دورات وبرامج متنوعة عن بعد، وحضورية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما عقدت العمادة مؤخرا لقاء تعريفيا بالمشروع الأول لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس. إلى ذلك، يرعى رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء الأربعاء، افتتاح الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، والذي تنظمه كلية العلوم والآداب بمحايل عسير، عن بُعد.