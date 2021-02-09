وأشار مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالعمادة علي بن صالح آل دميح إلى أن انطلاق المشروع الأول لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس عبر منصة «مسارات» التطويرية يشكل حلقة مهمة في منظومة تطوير قدرات منسوبي الجامعة مهنيا، مضيفا أن هناك برامج أخرى ستنطلق قريبا لموظفي الجامعة. وتواصل العمادة تقديم برامج التطوير المهني لأعضاء وعضوات هيئة التدريس وموظفي وموظفات الجامعة عبر دورات وبرامج متنوعة عن بعد، وحضورية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما عقدت العمادة مؤخرا لقاء تعريفيا بالمشروع الأول لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس. إلى ذلك، يرعى رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء الأربعاء، افتتاح الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، والذي تنظمه كلية العلوم والآداب بمحايل عسير، عن بُعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسارات بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.