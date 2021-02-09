إعلان الفائزين بجائزة خدمة الإسلام اليوم

يترأس رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام في دورتها الثالثة والأربعين.

وتضم لجنة الاختيار كلا من رئيس وزراء غينيا الأسبق الرئيس كابين كومارا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الدكتور أحمد عبادي، والدكتور خالد مذكور المذكور، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت.

ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات، التي تقدم خدمات متميزة للإسلام والمسلمين.

ويعلن الأمير خالد الفيصل بعد انتهاء الاجتماع أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2021، في مدينة الرياض بحضور عدد محدود من الإعلاميين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الحالية، في ظل جائحة كورونا. وسيتم البث المباشر لفعالية الإعلان عن أسماء الفائزين، على الموقع الإلكتروني لجائزة الملك فيصل، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، في يوتيوب وتويتر والانستجرام وفيسبوك.

وضمت قائمة الفائزين سابقاً بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، مجموعة من الرؤساء والقادة والعلماء، وعدداً من المؤسسات المرموقة، ويُعدُّ مؤهلاً لنيلها كل من خدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو قام بجهد بارز ينتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين.