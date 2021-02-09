وتضم لجنة الاختيار كلا من رئيس وزراء غينيا الأسبق الرئيس كابين كومارا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الدكتور أحمد عبادي، والدكتور خالد مذكور المذكور، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت.
ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات، التي تقدم خدمات متميزة للإسلام والمسلمين.
ويعلن الأمير خالد الفيصل بعد انتهاء الاجتماع أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2021، في مدينة الرياض بحضور عدد محدود من الإعلاميين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الحالية، في ظل جائحة كورونا. وسيتم البث المباشر لفعالية الإعلان عن أسماء الفائزين، على الموقع الإلكتروني لجائزة الملك فيصل، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، في يوتيوب وتويتر والانستجرام وفيسبوك.
وضمت قائمة الفائزين سابقاً بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، مجموعة من الرؤساء والقادة والعلماء، وعدداً من المؤسسات المرموقة، ويُعدُّ مؤهلاً لنيلها كل من خدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو قام بجهد بارز ينتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الفائزين بجائزة خدمة الإسلام اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.