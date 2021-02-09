أصدرت أمانة العاصمة المقدسة غرامات وجزاءات بلدية على 246 منشأة. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة لـ«دوت الخليج» أن إجمالي عدد المنشآت المغلقة غير الملتزمة بتطبيق البروتوكولات الوقائية بمكة المكرمة بلغ 78 منشأة، وتقوم الفرق الرقابية بالأمانة بشكل مستمر بجولات تفتيشية يومية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث يبلغ متوسط عدد الجولات التفتيشية اليومية (400) جولة. وأضاف أن أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في البلديات الفرعية، تواصل جهودها لرفع مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بمكة المكرمة. وأفاد بأن الأمانة تقوم بجولات تفتيشية يومية للتأكد من التزام المنشآت والمحال التجارية والأسواق بتطبيق البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، والمتمثلة في إلزام المنشآت بوضع الملصقات التحذيرية للتباعد بين المتسوقين، وقياس درجات الحرارة للعاملين والمستفيدين، وتوفير المعقمات والمطهرات في مداخل المنشآت، ومنع الطلبات الداخلية في المطاعم والاكتفاء بتقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق المراكز الترفيهية وقاعات الأفراح والاستراحات واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين. كما كثفت الأمانة جهودها التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشاشات الإلكترونية الموجودة في مبنى الأمانة والبلديات الفرعية، وفي الميادين والشوارع بالعاصمة المقدسة، ونشر الوعي العام للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.



كانت هذه تفاصيل خبر تغريم 246 منشأة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.