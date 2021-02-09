انقطاع للطرق في جازان والبرد يغطي عسير

تواصلت الأمطار، أمس، على مناطق عسير وجازان ونجران، وتراوحت بين غزيرة ومتوسطة، صاحبها تساقط للبرد وجريان للسيول، وتسببت في انقطاع بعض الطرق.

وشهدت قرى مركز «طبب»، الواقعة شمال غربي مدينة «أبها» في منطقة «عسير»، تساقطا لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، الأمر الذي أدى إلى اكتساء الأرض بالبياض، وتعطيل السير قليلا في الطريق الواصل بين «أبها» وقرى «طبب»، بينما وجدت الجهات الأمنية، لتنظيم عمليات السير. كما شهد حي «الضيافة» بمحافظة «خميس مشيط» تساقط أمطار غزيرة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد التي كست الشوارع باللون الأبيض، وأدت إلى ازدحام مروري.

استنفار للقطاعات

تواصلت أمطار جازان لليوم الثالث على التوالي، وتصدرت محافظتا «الريث» و«هروب» أكثر المحافظات غزارة للأمطار، التي بلغت ما بين 8 و15 ملم، وذلك في الوقت الذى استمرت فيه فرصة هطول الأمطار الرعدية على محافظات «أبوعريش - بيش - أحد المسارحة - جازان - صبيا - صامطة - الدائر - الدرب - الطوال».

وقد تسببت الأمطار التي هطلت على محافظات جازان في 6 تأثيرات مصاحبة: نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى مستوى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع منسوب المياه، وانقطاع الطرق، والتي تأثرت بها محافظات القطاع الجبلي (الدائر - الريث - العارضة - العيدابي - فيفاء - هروب)، مما نتج عنه استنفار الدفاع المدني والبلديات، لمواجهة حالات الأمطار وتحذير المواطنين والمقيمين.

الحالة المطرية

باشرت فرق الكوارث والطوارئ ببلديات جازان العمل على مواجهة الحالة المطرية، وسط استنفار تام للعاملين. ففي محافظة «الريث»، عملت البلدية على فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي شهدت انقطاعا تاما، وإزالة مخلفات الأمطار، وسط حرص ومتابعة رئيس البلدية، يوسف آل قربي. بينما واصلت بلديات جازان جهودها في نزح تجمعات مياه الأمطار من الطرق والقرى المتضررة.

غزارة بالجبال

أكد الراصد الجوي علي مشهور لـ‏ـ«دوت الخليج» أن المناطق الجبلية شهدت غزارة للأمطار في محافظتي «الريث» و«هروب»، نتج عنها جريان السيول، خاصة واديي «شهدان» و«وساع»، مشيرا إلى أن أسباب الأمطار تعود إلى اندفاع أخدود بارد في طبقات الجو العليا على جنوب البحر الأحمر، الذي ساعد في إيجاد تيارات صاعدة أسهمت في حدوث العواصف الرعدية الماطرة.

6 تأثيرات مصاحبة للأمطار

1 - نشاط الرياح السطحية.

2 - تدنٍ في مستوى الرؤية.

3 - تساقط البرد.

4 - جريان السيول.

5 - ارتفاع منسوب المياه.

6 - انقطاع الطرق.

محافظات متأثرة في جازان

الدائر

الريث

العارضة

العيدابي

فيفاء

هروب