التزام ووعي بالمناطق ومخالفات في سوق جدة

رصدت جولات ميدانية لـ«دوت الخليج» على عدة مناطق التزام الكثير وغياب التباعد الجسدي وتراخي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أماكن أخرى.

وخلال جولة في حلقة الخضار المركزية في حي الصفا بجدة، ثبت غياب التباعد الجسدي وتراخي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، بين بعض البائعين ومرتادي السوق، ووجود بعض عمليات البيع بطريقة عشوائية من الباعة، غير مستشعرين خطورة عودة تفشي الفايروس في ظل ارتفاع الحالات المصابة خلال الشهر الجاري، بالرغم من وجود لافتات وإرشادات وقائية توصي بالحفاظ على مسافة 2 متر بين الأشخاص، ولبس الكمامة وتعقيم اليد وتجنب لمس الأسطح والمنتجات.

,أوضحت أمانة جدة أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 877 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها 183 مخالفة، وشملت الجولات متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية

الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.