أحياء قديمة ملاذ لمجهولي الهوية

تحولت الأحياء، والقرى، والمنازل القديمة المتهالكة في منطقة عسير إلى مأوى للعمالة غير النظامية، ومجهولي الهوية، وتركزت تلك العمالة في أحياء الطبجية، والقايل، والبلد، والخشع، والتي أصبحت مسكنًا لهم، إضافة إلى تراكم النفايات والروائح الكريهة.

ملاجىء وجبال

أكد المواطن سفر مبارك الشهراني من وادي بن هشبل، أن المخالفين والعمالة غير النظامية عادة ما يتجمعون في «الضور»، وجبل الهجيرة الموازي لوادي بيشة، إضافة إلى بداية جبل جبحة ونهاية ملتقى وادي شفان، وأضاف: مسحت جبل الهجيرة بمجهود شخصي قبل 3 أشهر تقريبًا، ووجدت آثارهم باقية، ولاحظت تردد عدد كبير من السيارات بشكل مريب، وأبلغت الجهات المعنية عن الأمر.

وفِي موقع طريق وادي الطالع الواقع على طريق قرية السودة، تحدثت المواطنة نوال آل ماطر، عن تواجد الإثيوبيين بكثرة في الوادي بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى طريق الطائف بني مالك، وعبرّت عن قلقها من خطورة تواجدهم بأعداد كبيرة، وأضافت أن خلف الجبل يوجد منازل قديمة يتخذونها ملجأ لهم.

غير نظامية

قالت فوزية العتيبي إحدى الساكنات بحي الخشع بمدينة أبها إنها تأمل في التفاتة جادة لوسط أبها مثل حي الخشع لكثرة البيوت القديمة فيه والتي تستغل كملجأ لعمالة مجهولة او غير نظامية ولا يوجد بالحي إلا قليل من المباني الجديدة أما الباقي فقديم، واقترحت ‏الاستفادة من مثل هذه الأحياء بعمل مطلات جمالية تستغل سياحيًا.

أحياء يلجأ إليها المخالفون

- الطبجية

- شمسان

- القايل

- الطبجية

- البلد

- الخشع