30% تراجع إنتاج تمور الأحساء

شهد إنتاج محصول تمور النخيل في مزارع واحة الأحساء الزراعية في الموسم الفائت، توقفاً في نمو ما نسبته 30 % أثناء مراحل وأطوار الإنتاج، ولم تنتقل إلى المراحل الأخرى، وتحوله إلى ما يسمى محليًا بـ«البسر»، وهو المحصول الذي لم يكتمل النضج.

خفض درجات الحرارة

أكد مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور في الأحساء «كاكد» التابعة لأمانة الأحساء المهندس محمد السماعيل، لـ«دوت الخليج»، أن علاج مشكلة توقف نمو المحصول في النخيل، بتطلب العمل على خفض درجات الحرارة، وذلك بتكثيف زراعة المحاصيل الأخرى بجوار أشجار النخيل، كزراعة أشجار الخوخ والمشمش والفواكه الأخرى، وهو ما يعمل عليه مزارعي أشجار النخيل في الأحساء حاليًا.

يوزع بالمجان

أشار السماعيل، إلى ضرورة تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية المستفيضة للاستفادة من «البسر»، وذلك في الصناعات التحويلية للتمور، والصناعات الكيميائية، والطبية المختلفة واستخلاص الأدوية العلاجية والعقاقير الطبية، لافتًا إلى أن من بين الاستخدامات لـ«البسر» في إنتاج البودرة، والتجفيف التقليدي لـ«السلوق»، وبخصوص صنف «البرحي» في مرحلة «البسر» والذي يحظى برغبة من المستهلكين، موضحًا أن «البسر» في الوقت الحالي، لا يستفاد منه سوى طعام للإبل، ويوزع بالمجان على ملاك الإبل، والبعض يرميه في الحاويات لنقله إلى خارج الواحة لعدم الجدوى منه، ويدخل ضمن الفاقد «الهدر» في إنتاج النخيل من محصول التمور.

أسباب توقف نمو التمر

الظروف الجوية، بسبب الجفاف والحرارة الشديدة

تكسر المادة الهرمونية للتمرة

قلة مياه الري في الفترات السابقة

تراجع الكثافة النباتية في المواقع المحيطة بالنخلة

تقلص المساحات الزراعية في الواحة وتحولها إلى مخططات سكنية