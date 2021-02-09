13 مليونا لجامع والدة ابن مشيط

وقع الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، عقد إعادة بناء جامع والدة الشيخ سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط، على نفقته بتكلفة 13 مليونا و320 ألف ريال، وتم ترسية المشروع على شركة إعادة تشغيل الموارد، يمثلها فهد السحيم، وبتصميم شركة سواعد، يمثلها المهندس سلطان الصوع، وتقدر مساحة الجامع بـ2900 متر مربع، ويتسع لـ1500 مصلٍ.
وحضر توقيع العقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومدير عام إدارة المساجد بمنطقة عسير، الدكتور سعود الغامدي.
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