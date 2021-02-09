السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بوصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ



الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير2021 م واس

هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومةً و شعباً، على وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ.

وأعرب الحجرف عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز العظيم، كما عبر عن اعتزازه كون المسبار صُنِعَ بجهود إماراتية؛ لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك رسمياً خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.

وأكد معالي الأمين العام على أن هذا الإنجاز يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون، وهم يشهدون هذه الإنجازات التاريخية التي تبرهن على قدرة الكفاءات الخليجية لتحقيق الطموحات بما ينسجم وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – لتحقيق المزيد من آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الرقي والازدهار.

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22:31ت م

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