السعودية اليوم / اللقاء الافتراضي الثاني لمتدربي ومتدربات تقني مكة



جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة "اللقاء الافتراضي الثاني" بحضور 550 متدرباً ومتدربة من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بمحافظات المنطقة.

وأكد مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة المهندس فيصل بن عقيل كدسة أن اللقاء يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية التي أقرّتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة الحالية التي تشهد المزيد من الاحترازات الصحية والإجراءات الوقائية، والسعي لتوفير سبل الإبداع وتهيئة متطلبات التدريب في ظل الدعم المستمر من الحكومة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ومواكبة لرؤية المملكة 2030 وتطلعات الوطن وأبنائه، إضافة إلى الإسهام بفعالية لتحقيق رؤى المؤسسة نحو تطوير وبناء جيل مهني وطني.

واستمع مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة إلى العديد من الآراء والنقاشات التي استهدفت أهمية مواكبة المؤسسة للمرحلة الحالية وجدوى التدرب عن بعد وتغير المفهوم التقليدي للتدريب، عادًّا هذا اللقاء فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والآراء التي تحسّن من عملية التدريب وتطبيق الالتزام بأعلى معايير الجودة التدريبية.

// انتهى //

22:06ت م

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