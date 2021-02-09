جود الإسكان: الحالات المستحقة للدعم هي الأسر الأشد حاجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ردت جود الإسكان على العديد من الاستفسارات بشأن إتاحة المنصة الاستقبال لطلبات تأمين السكن للتملك أو دعم الإيجار عبر التسجيل المباشر.

جود الإسكان تدعم الأشد حاجة:

وقالت جود الإسكان: إن الحالات المستحقة للدعم هي الأسر من فئة “الأشد حاجة”، والتي تدرج في المنصة بناء على ما يصل إليها من الجمعيات الأهلية الشريكة والمعتمدة في كافة مناطق المملكة، ليتم بعد ذلك استكمال عمليات التحقق والتدقيق والمراجعة وفق الأنظمة والمعايير المحددة وبالتكامل مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوضحت أنه للتعرف على قائمة الجمعيات الشريكة، يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.

طريقة الاستفادة من جود الإسكان:

وبين إنفوجرافيك طريقة الاستفادة من جود الإسكان وجاء كما يلي:

يذكر أن جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد/ منظمات) لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية: