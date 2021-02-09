شكرا لقرائتكم خبر 60 بلاغا للزحام وعدم التقيد بالاحترازات في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت أمانة المنطقة الشرقية 60 بلاغا، أمس الأول ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، والنظافة الشخصية للعاملين، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق.

ونفذت الأمانة1741 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 75 منشأة، وتحرير 103 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بالفيروس في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق «توكلنا».

وأكدت الأمانة أنها تقف وبشكل دوري على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمستهلكين، وأنها لن تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة، داعية لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص لمثل هذه المخالفات (940)؛ لتحقيق الحماية للبيئة والمجتمع والحد من انتشار جائحة كورونا

فيما واصلت شرطة المنطقة أمس الأول جولاتها الميدانية اليومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

وشملت الجولة الميدانية كل المواقع التي تقع تحت اختصاصها بمحافظة الخبر، وبمساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و»البروتوكولات» الصحية، بضبط المخالفات في حق غير الملتزمين.